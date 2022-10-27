Афины , 27 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Территориальные претензии Турции к Греции и ее угрозы неприемлемы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«Неприемлемо, чтобы один партнер по НАТО бросал вызов суверенитету другого. Это касается и более или менее завуалированных военных угроз», — сказал Шольц в интервью греческой газете Та Неа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Запад не поддерживать незаконные инициативы Греции. Он добавил, что Евросоюзу следовало бы организовать диалог между Афинами и Анкарой, а не поддерживать греческие власти.

Читайте также: Пентагон изучает возможность отправки военных США в Грецию