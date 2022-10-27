Горловка, ДНР, , 12:42 — REGNUM Киевские нацисты подвергли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) артиллерийскому обстрелу. Об этом 27 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 12:20 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы региона Денис Пушилин заявил, что при освобождении города Артёмовска в ДНР логистика киевских нацистов будет разорвана, что позволит начать освобождение северной части республики.