* запрещённая в России организация

Луганск, 27 октября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В районе города Сватово Луганской Народной Республики отбиты атаки националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иностранных наёмников. Об этом сообщили в МВД ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Как рассказал полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв в эфире Первого канала, сегодня и вчера зафиксированы попытки прорвать оборону.

«Это иностранный легион, бойцы национального подразделения «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли попытку прорыва позиции русской армии по трем разным направлениям в районе Сватово», — сказал Киселёв.

Он напомнил, что «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимается убийствами и грабежами и был специально направлен на это направление для прорыва. Однако у боевиков ничего не вышло, личный состав батальона понёс большие потери.

Другая группа боевиков пыталась вклиниться в оборону в районе Лозовой в 40 км от Сватово, добавил он. Она скомплектована из выходцев из Восточной Европы — Румынии, Албании и Польши. Их засекли в эфире и накрыли огнём, рассказал Киселёв.

Третья группа была обнаружена авианаводчиками.