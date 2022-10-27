Ереван, , 12:41 — REGNUM Правительство Армении 27 октября одобрило внедрение новой военной программы «Защитник Отечества», предполагающей перевод военнослужащих срочной службы на контрактные отношения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Министр обороны Сурен Папикян, представляя проект программы, объяснил, что после шести месяцев срочной службы военнослужащим будут предлагать заключить контракт на пять лет. После истечения этого срока они будут иметь право на получение 5 млн драмов (около 770 тыс. рублей).

«В первые годы независимости было понятно, что офицерами становились педагоги, инженеры, другие специалисты, — сказал министр. — Теперь нужно формировать профессиональный офицерский состав, который в любой стране является одной из опор государства».

Для окончательного принятия программы за неё должно проголосовать большинство депутатов парламента.