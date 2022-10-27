Омск, 27 октября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Омской область прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о сексуальном насилии над тремя малолетними детьми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Насилие

Дело было возбуждено после заявления 19-летней сестры потерпевших о совершении в 2019 году местным жителем преступлении. По данным следствия, подозреваемый не раз совершал действия сексуального характера в отношении малолетних дочери и двух сыновей.

Как выяснилось, семья характеризуется отрицательно, родители злоупотребляют алкоголем, в связи с чем в июле дети были изъяты органами опеки. В рамках проверки сотрудники прокуратуры намерены оценить работу органов системы профилактики безнадзорности.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела и законность принимаемых процессуальных решений находится на контроле руководства прокуратуры Омской области», — добавили в прокуратуре.