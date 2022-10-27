Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Доля автомобилистов, которые получают штраф из-за нежелания оплатить стоянку в зоне платного парковочного пространства в Санкт-Петербурге, сократилась до 7-10%. Такими данными поделился 27 октября заместитель председателя городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парковка в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Если в начале, в 2020 году, когда мы только запустили систему платной парковки, количество людей, которые системно попадали под штрафы, было более 20%, то сейчас, я думаю, что этот показатель в районе 7-10%», — отметил Ваньчков.

Он подчеркнул, что со временем число штрафов за неправомерное использование парковок сокращается, а число оплат растёт. На сегодняшний день за неоплату парковки придётся заплатить штраф в размере 3000 рублей, тогда как когда час пользования местом для легкового автомобиля стоит 100 рублей. Напомним, что с 20:00 до 08:00 пользование парковками в центре города бесплатно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за девять месяцев 2022 года в бюджет Петербурга поступило более 540 млн рублей. При этом с 1 ноября платные парковки появятся на новых улицах Адмиралтейского района.

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