Афины , , 12:38 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц, прибыв с официальным визитом в Афины, отверг претензии Турции на греческие острова, передает агентство France-Presse.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

27 октября, отвечая на вопросы греческой газеты Ta Nea перед официальной встречей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, Шольц сказал, что для страны НАТО «неприемлемо» ставить под сомнение суверенитет союзника по альянсу.

Он также подверг критике «более или менее завуалированные военные угрозы» в адрес Греции, неоднократно звучавшие в последние месяцы со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и других высокопоставленных чиновников.

Греция и Турция уже много лет враждуют из-за морских границ и прав на разведку энергоресурсов в Эгейском море и восточной части Средиземного моря.

Во время своего первого визита в Грецию в качестве канцлера Шольц призвал страны разрешить свои разногласия «путем диалога и на основе международного права».

Эрдоган также обвиняет Грецию в «оккупации» островов Эгейского моря, статус которых был урегулирован договорами, принятыми после Первой мировой войны.

В ответ Афины обвиняют Турцию в проведении сотен незаконных пролетов военной авиации над островами.

В сентябре США заявили, что суверенитет Греции не вызывает сомнений, после того как Анкара выразила протест в связи с размещением греческой бронетехники на островах Лесбос и Самос.

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