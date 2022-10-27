Москва, 27 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Танкер «Бухта Нагаева», везущий дизтопливо в Магадан, не хотели догружать в порту «Восточный», так как там стоял «некто более приоритетный и экспортный». Об этом сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

По словам Чекункова, замминистра Магомед Гусейнов, вдохновлённый победой своего земляка — бойца смешанных единоборств Ислама Махачевав главном поединке UFC 280, «напористо убедил порт Восточный приоритизировать Магадан, а не экспорт».

«В будущем такие ситуации можно будет разруливать не руками (как приходилось и год назад…), а опираясь на новый закон о северном завозе», — написал вечером глава Минвостокразвития РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственный законопроект о северном завозе представят 27 октября.

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