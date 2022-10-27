Ярославль, 27 октября 2022, 12:36 — REGNUM На базе Ярославского государственного технического университета прошли учения по развёртыванию сборного эвакуационного пункта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Подобные тренировки проходят в городе на постоянной основе. Комиссия проверяет документы, которые готовят сборные пункты, проверяет помещения.
Всего по городу предполагается развернуть 112 эвакуационных пунктов.
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