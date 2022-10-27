Ярославль, 27 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. На базе Ярославского государственного технического университета прошли учения по развёртыванию сборного эвакуационного пункта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Пресс-служба мэрии Ярославля Учения по развёртыванию эвакуационного пункта в Ярославле

Подобные тренировки проходят в городе на постоянной основе. Комиссия проверяет документы, которые готовят сборные пункты, проверяет помещения.

«Сборные эвакуационные пункты предназначены для сбора населения, учета и регистрации во время чрезвычайной ситуации. Внутри будут находиться комендантская служба, работники медпункта, комнаты матери и ребенка, охрана, группы регистрации, связи и формирования эвакуационных колонн. В случае возникновении чрезвычайной ситуации будет подан сигнал «Внимание всем!», — рассказали в мэрии.

Всего по городу предполагается развернуть 112 эвакуационных пунктов.