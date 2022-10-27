Кострома, 27 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Около 12 часов 27 октября на единственном мосту через Волгу в Костроме столкнулись два автомобиля, что спровоцировало пробки. Об этом очевидцы ДТП сообщают в социальных сетях. Информации о столкновении в управлении ГИБДД по региону пока нет.

Дмитрий Ерошкин / ДТП Кострома Кадры с места аварии

По словам очевидцев, легковой автомобиль выехал навстречу «Lexus». Люди в происшествии не пострадали. На момент написания материала движение на некоторых улицах — Калиновской, Ивана Сусанина, Никитской, Нижней Дебре и Магистральной остановлено.

Отметим, что горожане сталкиваются с подобными трудностями регулярно. Любого происшествия на мосту достаточно, чтобы остановить движение в Заволжском районе города и на подъездах с левого берега.

Сейчас в Костроме имеется один автопешеходный мост через Волгу, построенный в 1970 году. О необходимости второй переправы в Костроме говорят более 20 лет. В последний раз сроки постройки моста переносились на 2022 год, однако в сентябре администрация региона сообщила, что проект строительства обхода Костромы с мостом планируют включить в пятилетний план дорожной деятельности Росавтодора. Внесен он в него или нет, пока неизвестно. Если это произойдёт, то начать постройку переправы должны будут в пределах этого срока.