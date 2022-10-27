Стокгольм, , 12:39 — REGNUM Суссан Сабери, представитель шведской Ассоциации за права женщин, резко отреагировала на приглашение представителей Ирана на вручение Нобелевской премии в этом году, пишет газета Expressen.

Нобелевская премия Naked-science.ru

Сабери считает, что Иран должен быть изолирован и что должно быть четко указано, что представители «режима убийц» не приветствуются на таких мероприятиях.

«Это против нобелевских ценностей», — сказала она журналистам издания.

Нобелевский фонд ранее объявил, что ни Россия, ни Белоруссия не будут приглашены на вручение Нобелевской премии из-за «столкновения в Европе». Но приглашение Ирану остается в силе, несмотря на жестокость режима по отношению к иранскому народу.

Сабери уверена, что Нобелевский фонд пересмотрит свое решение.