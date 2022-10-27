Стокгольм, 27 октября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Суссан Сабери, представитель шведской Ассоциации за права женщин, резко отреагировала на приглашение представителей Ирана на вручение Нобелевской премии в этом году, пишет газета Expressen.

Naked-science.ru
Нобелевская премия

Сабери считает, что Иран должен быть изолирован и что должно быть четко указано, что представители «режима убийц» не приветствуются на таких мероприятиях.

«Это против нобелевских ценностей», сказала она журналистам издания.

Нобелевский фонд ранее объявил, что ни Россия, ни Белоруссия не будут приглашены на вручение Нобелевской премии из-за «столкновения в Европе». Но приглашение Ирану остается в силе, несмотря на жестокость режима по отношению к иранскому народу.

Сабери уверена, что Нобелевский фонд пересмотрит свое решение.