Якутск, , 12:38 — REGNUM Паромная переправа через реку Лену в Якутске продолжит работать до 31 октября. Такое решение принято в министерстве транспорта республики в связи с тёплой погодой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

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«На сегодня для работы на переправе привлечены 11 паромов. Перевозки выполняются по мере накопления», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семён Коркин.

Продолжают также работать паромы на реке Вилюй, там перевозки намерены завершить 29 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1,5 раза повысили стоимость переправы через реку Лена на пароме, несмотря на отсутствие усложняющих движение паромов погодных явлений. Объяснить удорожание потребовал от руководителя Госкомцен республики Антонины Винокуровой 25 октября спикер Госсобрания региона Александр Жирков.