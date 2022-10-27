В Якутии продлили до конца октября работу паромов
Якутск, 27 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Паромная переправа через реку Лену в Якутске продолжит работать до 31 октября. Такое решение принято в министерстве транспорта республики в связи с тёплой погодой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
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Продолжают также работать паромы на реке Вилюй, там перевозки намерены завершить 29 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, в 1,5 раза повысили стоимость переправы через реку Лена на пароме, несмотря на отсутствие усложняющих движение паромов погодных явлений. Объяснить удорожание потребовал от руководителя Госкомцен республики Антонины Винокуровой 25 октября спикер Госсобрания региона Александр Жирков.