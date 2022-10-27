Южно-Сахалинск, 27 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. На Сахалине семьям мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса оказывают всестороннюю помощь. К решению их проблем подключаются предприниматели, неравнодушные граждане, сообщили в правительстве островного региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

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Так, власти помогли ребёнку военнослужащего оформить инвалидность и направят её на реабилитацию в центр «Преодоление». А предприниматель предоставил этой семье обои и линолеум.

«Во время личных приемов жены и матери мобилизованных обращаются с разными житейскими вопросами. Мужчины ушли защищать Отечество. А их родным дома нужно заготовить дрова, сделать ремонт, пройти лечение. Каждую ситуацию рассматриваем индивидуально. Нет такой проблемы, которую мы не сможем решить вместе», — отметил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Тёще другого мобилизованного предоставят путёвку в санаторий.

Мать ещё одного военнослужащего попросила закрепить за сыном арендную квартиру. Губернатор области пообещал выполнить эту просьбу, а также поручил рассмотреть возможность о приостановке арендной платы.

А в селе Онор оставшейся без помощи сына женщине распилили, раскололи и сложили дрова на зиму, а также восстановили печную трубу.

Как сообщало ИА REGNUM, перечень снаряжения, который сделает службу более комфортной для бойцов спецоперации в защиту Донбасса, дополнили в Якутии. Мобилизованных в том числе будут обеспечивать фильтрами для воды, бензопилами, громкоговорителями, палатками и генераторами.