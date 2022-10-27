Москва, 27 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Каждый третий житель России (28%) не имеет права собственности на какую-нибудь жилую недвижимость на территории страны. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Драй ИА REGNUM Недвижимость

Права собственности на какую-нибудь жилую недвижимость (квартиру, дом) есть у 71%. Чем старше респонденты, тем чаще у них имеется недвижимость. Среди граждан старше 60 лет показатель достигает максимальных 82%, среди людей 18-24 лет он ниже в 1,7 раза — 47%.

Граждане, не имеющие в собственности жилья, в четыре раза чаще сталкиваются с трудностями с арендной платой — 13% против. 3% среди имеющих в собственности жилье, в три раза чаще живут у родственников — 13% против. 4%, в три раза чаще не знали, где будут жить в следующем месяце - 6% против. 2%.

Опрос по телефону проведен 15 октября 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, российский рынок жилья продолжает реагировать на снижение покупательной способности населения.

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