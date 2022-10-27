Кишинёв, 27 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Десятки протестующих в Кишинёве 27 октября выстроились возле парламента Молдавии, создав «коридор позора», чтобы таким образов встретить идущих на заседание депутатов правящей партии «Действие и солидарность». Об этом сообщает пресс-служба партии «Шор».

Partidulsor. md Акция протеста в Кишинёве сторонников партии «Шор»

Отмечается, что активисты пришли с плакатами: «[президент Молдавии] Майя Санду решает, полиция и прокуратура исполняют», «Дубинка, маска и каска — новый символ власти ПДС» и другими. Протестующие обвинили власти в подавлении протестов и ограничении права на свободу слова.

«ПДС обладает всей полнотой власти, но вместо того, чтобы сделать жизнь людей лучше, они её только ухудшают и богатеют за счёт народа. Они затыкают рот людям, которые их критикуют, и ограничивают их право на свободу слова», — заявила на акции депутат от Партии коммунистов Диана Караман.

Секретарь парламентской фракции «Шор» Юрий Кузнецов в ходе акции обвинил депутатов ПДС в доведении населения до нищеты. Он отметил, что вице-премьер Молдавии министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну постоянно призывает экономить электроэнергию, но ворота парламента до сих пор отрываются автоматически, а не вручную.

Напомним, партия «Шор» ежедневно проводит акции протеста с 18 сентября.