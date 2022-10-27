Афины , 27 октября 2022, 12:30 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вопрос выплаты Берлином военных репараций Греции является закрытым политически и юридически.
Он также выразил благодарность за то, что «греков и немцев сегодня связывают дружба и партнерство в Европе».
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению греческого Государственного казначейства, долг Германии перед Грецией может доходить до €309,5 млрд без учёта компенсаций за гибель людей или их увечья во время немецкой оккупации.
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