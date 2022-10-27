Афины , , 12:30 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вопрос выплаты Берлином военных репараций Греции является закрытым политически и юридически.

Олаф Шольц Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Юридически и политически вопрос репараций закрыт. В то же время ясно: немцы совершили страшные преступления. Вот почему память так важны для нас, и именно поэтому так важно для меня сотрудничество в области программ образования и памяти», — сказал Шольц в интервью греческой газете Та Неа.

Он также выразил благодарность за то, что «греков и немцев сегодня связывают дружба и партнерство в Европе».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению греческого Государственного казначейства, долг Германии перед Грецией может доходить до €309,5 млрд без учёта компенсаций за гибель людей или их увечья во время немецкой оккупации.

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