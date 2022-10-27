Донецк, , 12:30 — REGNUM При освобождении города Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР) логистика киевских нацистов будет разорвана, что позволит начать освобождение северной части ДНР. Об этом 27 октября рассказал врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как указал врио главы республики, у боевиков ВСУ выстроена достаточно серьёзная линия укрепления Славянск — Артёмовск — Краматорск.

«Если Артемовск будет освобожден, то это очень серьёзный удар по противнику. Будут нарушены пути, по которым подвозятся боеприпасы, подкрепления. У них будут разорваны эти связи, и это создаст уже достаточно удобную ситуацию для освобождения населённых пунктов, в частности и Краматорска», — сказал он.

При этом Пушилин отметил, что при таком развитии ситуации союзные войска могут добиваться успеха и начать освобождение от киевских нацистов северной части ДНР.

Также он уточнил, что плацдарм бандеровцев на восточном берегу реки Жеребец в ДНР, с которого они пытались контролировать трассу Кременная-Сватово, был уничтожен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что единая линия только для приёма обращений от участников спецоперации в защиту Донбасса заработала в Якутии.