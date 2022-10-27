Москва, , 12:38 — REGNUM Певец Витас (Виталий Грачев) стал фигурантом уголовного дела после стычки в караоке-клубе в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

Витас Кадр из интервью на телевидении

Против артиста возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В настоящий момент Витас находится под домашним арестом.

Напомним, 22 октября Витас устроил конфликт с чиновником Министерства труда Султаном Джандиговым в столичном караоке-клубе. В ходе разбирательств музыкант брызнул чиновнику в лицо газовым баллончиком.

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