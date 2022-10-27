На певца Витаса завели уголовное дело из-за нападения на чиновника
Москва, 27 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Певец Витас (Виталий Грачев) стал фигурантом уголовного дела после стычки в караоке-клубе в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал «112».
Кадр из интервью на телевидении
Витас
Против артиста возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В настоящий момент Витас находится под домашним арестом.
Напомним, 22 октября Витас устроил конфликт с чиновником Министерства труда Султаном Джандиговым в столичном караоке-клубе. В ходе разбирательств музыкант брызнул чиновнику в лицо газовым баллончиком.