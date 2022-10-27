Черкесск, 27 октября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии объявлены в розыск три известных в республике бизнесмена. Один из них — владелец первой в России частной автомобильной компании Хаджи-Мурат Дерев. Второй — Александр Локазов, ее директор. Третий - Мухадин Дерев – лицо, также причастное к созданию автомобильной компании.

News.kmvcity.ru Розыск!

«Данные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

Напомним, в 2020 году Хаджи-Мурата Дерева, главу автомобильного завода Derways, уже объявляли в розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве на сумму около 1 млрд рублей, которую владелец автомобильного завода «ДерВейс» накопил по банковским кредитам. Позже в отношении бизнесмена также было возбуждено дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Однако правоохранителям не удается привлечь к ответственности фигуранта дела, так как его семья, по данным ряда источников, давно перебралась в Лондон.