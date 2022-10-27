Александр Погожев, Екатерина Булатова,
27 октября 2022, 16:45 — REGNUM Российские специалисты продолжают восстанавливать транспортное сообщение на освобождённых территориях Донбасса, что является важным этапом на пути к мирной жизни. Дорогам, повреждённым из-за обстрелов киевских карателей, дарят вторую жизнь. Дорожные службы латают ямы и строят заново трассы, мосты. По дорогам Донбасса проехал корреспондент ИА REGNUM.
Дорога в Енакиево, ДНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пострадавшая от обстрелов автозаправка в ДНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Вдоль дороги в ДНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
На днях врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в ДНР за два года планируется отремонтировать более 800 километров автомобильных дорог.
«Дороги у нас в [ДНР], мягко говоря, оставляют желать лучшего. Я много езжу и сам испытываю то же самое, что и каждый автомобилист», — написал Пушилин в своём телеграм-канале.
Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
При этом в 2022 году отремонтировано около 300 километров дорожного полотна, в 2023 году дорожные службы обновят и восстановят ещё свыше 560 километров транспортных артерий.
Дорога в ДНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дорога в ДНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дорога в Дебальцево, ДНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Шиномонтаж вдоль автотрассы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дорожные работы в ДНР развернули специалисты из Пензенской и Московской областей. Так, к примеру, специалисты из Подмосковья восстанавливают в Новоазовском районе автомобильные дороги, протяженность которых составляет 60 километров. Дорожники наносят разметку, устанавливают знаки, обустраивают тротуары.
Ремонт дорог в Донбассе, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Остановка Зоринск, ЛНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Остановка Зоринск, ЛНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ремонт дорог в Донбассе, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ремонт дорог в Донбассе, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дорога в ЛНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
А между Старым Крымом и Каменском строится новый мост. Переправа, соединяющая два посёлка, пострадала из-за обстрелов со стороны ВСУ. Строительство нового сооружения планируется завершить к середине ноября, после чего разрушенный мост демонтируют.
Дорога в ЛНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дороги Донбасса, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дорога в ЛНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Остановка в Донбассе, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ремонт дорог в Донбассе, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ремонт дорог в Донбассе, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ремонт дорог в Донбассе, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ремонт дорог в Донбассе, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Перевальск, ЛНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дороги в Перевальском районе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дороги в Перевальском районе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работа кипит и на трассе Мелитополь — Джанкой, соединяющей Запорожье с Крымом. Завершить работы на этом дорожном объекте предполагается к концу ноября. Ремонт ведет бригада из восьми человек с применением шести единиц спецтехники. Всего будет отремонтировано 40 километров дороги.
По дороге в ЛНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дорога в ЛНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дорога в Ирмино, ЛНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дорога в ЛНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дорога в Первомайск, ЛНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Первомайский электромеханический завод им. К. Маркса, ЛНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ночная дорога в ЛНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ночная дорога в ДНР, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM