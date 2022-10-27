27 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 16:45 — REGNUM Российские специалисты продолжают восстанавливать транспортное сообщение на освобождённых территориях Донбасса, что является важным этапом на пути к мирной жизни. Дорогам, повреждённым из-за обстрелов киевских карателей, дарят вторую жизнь. Дорожные службы латают ямы и строят заново трассы, мосты. По дорогам Донбасса проехал корреспондент ИА REGNUM.

Дорога в Енакиево, ДНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Пострадавшая от обстрелов автозаправка в ДНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Вдоль дороги в ДНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

На днях врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в ДНР за два года планируется отремонтировать более 800 километров автомобильных дорог.

«Дороги у нас в [ДНР], мягко говоря, оставляют желать лучшего. Я много езжу и сам испытываю то же самое, что и каждый автомобилист», — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

При этом в 2022 году отремонтировано около 300 километров дорожного полотна, в 2023 году дорожные службы обновят и восстановят ещё свыше 560 километров транспортных артерий.

Дорога в ДНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Дорога в ДНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Дорога в Дебальцево, ДНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Шиномонтаж вдоль автотрассы Александр Погожев © ИА REGNUM

Дорожные работы в ДНР развернули специалисты из Пензенской и Московской областей. Так, к примеру, специалисты из Подмосковья восстанавливают в Новоазовском районе автомобильные дороги, протяженность которых составляет 60 километров. Дорожники наносят разметку, устанавливают знаки, обустраивают тротуары.

Ремонт дорог в Донбассе, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Остановка Зоринск, ЛНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM Остановка Зоринск, ЛНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Ремонт дорог в Донбассе, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Ремонт дорог в Донбассе, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Дорога в ЛНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

А между Старым Крымом и Каменском строится новый мост. Переправа, соединяющая два посёлка, пострадала из-за обстрелов со стороны ВСУ. Строительство нового сооружения планируется завершить к середине ноября, после чего разрушенный мост демонтируют.

Дорога в ЛНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Дороги Донбасса, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Дорога в ЛНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Остановка в Донбассе, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Ремонт дорог в Донбассе, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Ремонт дорог в Донбассе, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Ремонт дорог в Донбассе, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Ремонт дорог в Донбассе, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Перевальск, ЛНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Дороги в Перевальском районе Александр Погожев © ИА REGNUM

Дороги в Перевальском районе Александр Погожев © ИА REGNUM

Работа кипит и на трассе Мелитополь — Джанкой, соединяющей Запорожье с Крымом. Завершить работы на этом дорожном объекте предполагается к концу ноября. Ремонт ведет бригада из восьми человек с применением шести единиц спецтехники. Всего будет отремонтировано 40 километров дороги.

По дороге в ЛНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Дорога в ЛНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Дорога в Ирмино, ЛНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Дорога в ЛНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Дорога в Первомайск, ЛНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Первомайский электромеханический завод им. К. Маркса, ЛНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Ночная дорога в ЛНР, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM