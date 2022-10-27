Стокгольм, , 12:33 — REGNUM Причина, по которой новое правительство Швеции сокращает размер вычета на рабочие поездки заключается в том, что это было «слишком дорогим и не так уж хорошо». Об этом в эфире радиостанции SR заявила министр финансов страны Элизабет Свантессон (Умеренные).

Элизабет Свантессон. Министр финансов Швеции Esquilo

«Вы должны помнить, что общественный транспорт сегодня уже субсидируется налогами и часто является хорошим вариантом для многих. Но многие люди, работа которых зависит от автомобиля, люди со средним и низким доходом, сегодня несут очень высокие затраты», — сказала министр.

Текущая модель вычета сохраняется в бюджетном законопроекте, но рассчитывать на налоговую льготу смогут те, кто ездит на работу на машине на слишком большие расстояния.

Ранее введение налогового вычета на рабочие поездки было единогласно выработано риксдагом прошлой весной, и сейчас действия правительства по его сокращению подвергаются критике с нескольких сторон.

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