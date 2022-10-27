Томск, , 12:28 — REGNUM В Томской области организована доследственная проверка по факту невыплаты зарплаты сотрудникам футбольного клуба «Томь». Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Болельщики «Томи» Дмитрий Шипуля

По предварительным данным, задолженность перед 127 работниками образовалась в период с мая по август 2022 года. Общая сумма долгов достигла 26,4 млн рублей.

«По состоянию на 21 октября 2022 года задолженность частично погашена в размере восьми миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки следователи намерены установить все обстоятельства происшествия. По её итогам будет принято процессуальное решение.

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