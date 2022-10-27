Москва, 27 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Сеть выложили трейлер будущего российского фантастического экшен-сериала «Суперпозиция». Ролик был опубликован 27 октября 2022 года на странице «Вокруг ТВ» соцсети «ВКонтакте».

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В центре повествования будет находится программист и студент-физику по имени Алексей. Однажды отец молодого человека таинственным образом исчезает, после чего герой начинает его искать и в итоге узнаёт о существовании параллельных миров. Алексей знакомится с организацией, которая противостоит гениальному учёному, желающему подчинить себе все миры мультивселенной.

Премьера шоу состоится 10 ноября 2022 года на сайтах онлайн-кинотеатров Wink, Okko, Premier и IVI. В качестве режиссёра «Суперпозиции» выступает Вадим Валиуллин, в проекте участвуют актёры Павел Табаков, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Марина Зудина, Игорь Жижикин и другие.