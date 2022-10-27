Москва, 27 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Законопроект о северном завозе учитывает опыт реализации плана развития Северного морского пути (СМП). Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктике.

Minvr.gov.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

«В части опорной транспортно-логистической инфраструктуры законопроект предусматривает определение перечня такой инфраструктуры, утверждение плана ее развития по аналогии с планом развития СМП… — это важнейший документ, документ года, перечень мероприятий, в который входит более 100 мероприятий на общую сумму 1,8 трлн рублей, включая бюджетные и внебюджетные инвестиции. На сегодня этот перечень расписан в более, чем тысячу конкретных мероприятий», — сказал Чекунков.

Он заверил, что для развития опорной инфраструктуры северного завоза будет задействован «опыт декомпозиции большого плана на более тысячи конкретных задач, привязанных ко времени, с соответствующими исполнителями, отслеживаемыми на уровне координационного правительства».

Министр напомнил, что законопроект также предполагает создание приоритизации грузов, единой информационной системы, мониторинг грузов в процессе поставки, координацию и контроль на федеральном уровне.

«Если Северный морской путь — это наш экспортный коридор, благодаря которому Россия должна зарабатывать новые экспортные доходы, то северный завоз — это артерия жизни для жителей Севера России и для реализации тех инвестпроектов, которые позволяют реализовать СМП», — подчеркнул Чекунков.

В целом законопроект о северном завозе касается развития инфраструктуры более половины регионов России, заявил накануне глава Минвостокразвития Чекунков.