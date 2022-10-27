Донецк, , 12:25 — REGNUM В направлении Красного Лимана уничтожен плацдарм ВСУ, заявил 27 октября врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Глава ДНР Денис Пушилин Дарья Драй © ИА REGNUM

Он рассказал, что ситуация на краснолиманском направлении динамично меняется. Несколько дней подряд на этом участке 20-я армия отбивала атаки, а сейчас появилась возможность перейти в наступление и выбить противника из населённых пунктов Макеевка (ЛНР) и Новосадовое (ДНР).

«И что немаловажно, плацдарм противника был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец. Это те позиции, откуда проводились мероприятия со стороны противника как раз на трассу Кременная-Сватово», — сказал Пушилин.

Накануне ряд донецкий СМИ и телеграм-каналов сообщил об освобождении населённых пунктов Макеевка и Новосадовое на краснолиманском направлении.