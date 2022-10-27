Новосибирск, 27 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Несмотря на мировой финансовый кризис и ослабление ключевых мировых валют, кредитная зависимость стран второго и третьего миров от ведущих стран-кредиторов является существенным фактором, тормозящим развитие многих стран. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

«Прощать» или требовать долги по кредитам — выбор стран-кредиторов, но масштабных скидок и прощения долгов здесь, как правило, не бывает, — подчеркнул эксперт. — Односторонняя ориентация постсоветских стран на «западный полюс» мировой политики превращает их в хронических должников, бесповоротно лишая их фактического суверенитета и возможности определять собственное будущее».

Напомним, что ранее испанское издание Rebelión написало, что взятые киевским режимом у стран Запада кредиты будут выплачивать несколько поколений жителей территории б. УССР.

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