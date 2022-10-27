Екатеринбург, 27 октября 2022, 12:27 — REGNUM В Свердловской области специалисты продолжают контролировать качество молочной продукции. За девять месяцев 2022 года выявлено более 1 тыс. нарушений, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
Специалисты проверили 39 тонн молочной продукции, из которых 4,8 тонны оказались некачественными. Согласно исследованиям проб, часть молочных продуктов на Урале не соответствовали требуемым микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям. Некачественную продукцию изъяли из оборота.
Составлено 55 протоколов об административном правонарушении. Специалисты Роспотребнадзора вынесли штрафов на сумму более 1,4 млн рублей.