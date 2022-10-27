Москва, , 12:23 — REGNUM Выплата пенсий и социальных пособий в период новогодних праздников будет проходить в сроки, которые предусмотрены законодательством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на пленарном заседании Госдумы.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Те граждане, которые получают свои средства через кредитные организации в первые праздничные дни, получат их на свой счёт в последний день рабочий декабря», — сказал он.

По словам Пудова, через почту граждане смогут получить свои выплаты с 3 января 2023 года.

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