Глава Чувашии отреагировал на критику об отсутствии выплат мобилизованным
Чебоксары, 27 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев ответил на вопросы и критику об отсутствии региональной единовременной выплаты для призывников, попавших под частичную мобилизацию. Он сослался на кардинальное изменение «экономической ситуации и ситуации в целом», а также на масштабные закупки для мобилизованных — экипировок, обмундирования и медикаментов, передаёт корреспондент ИА REGNUM .
В ходе сессии Госсовета при обсуждении бюджетных корректировок парламентарии не раз поднимали вопросы о необходимости единовременных выплат мобилизованным жителям Чувашии. И в качестве примера приводили поддержку участников батальона связи «Атăл» («Волга»), для которых из бюджета республики предусмотрено 300 тыс. рублей в виде единовременной выплаты.
Руководитель региона пояснил, что формирование батальона добровольцев и частичная мобилизация проводились «в разное время, разрыв примерно три месяца».
Как сообщало ИА REGNUM , ранее первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков заявил, что вопрос единовременных выплат мобилизованным — это «вопрос не финансового плана, а вопрос больше политического решения».