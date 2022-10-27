Чебоксары, 27 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев ответил на вопросы и критику об отсутствии региональной единовременной выплаты для призывников, попавших под частичную мобилизацию. Он сослался на кардинальное изменение «экономической ситуации и ситуации в целом», а также на масштабные закупки для мобилизованных — экипировок, обмундирования и медикаментов, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

В ходе сессии Госсовета при обсуждении бюджетных корректировок парламентарии не раз поднимали вопросы о необходимости единовременных выплат мобилизованным жителям Чувашии. И в качестве примера приводили поддержку участников батальона связи «Атăл» («Волга»), для которых из бюджета республики предусмотрено 300 тыс. рублей в виде единовременной выплаты.

«Два депутата сразу подняли тему поддержки частично мобилизованных. И здесь хотел бы внести некоторую ясность», — отреагировал глава Чувашии Олег Николаев, взяв слово после обсуждения бюджетного законопроекта.

Руководитель региона пояснил, что формирование батальона добровольцев и частичная мобилизация проводились «в разное время, разрыв примерно три месяца».

«И вы сами видите, что экономическая ситуация и ситуация в целом за это время кардинально изменились. Если во время формирования именного батальона «Атăл» отсутствовало такое понятие, как «частичная мобилизация» и в целом рынок был спокоен, люди могли самостоятельно закупать большое количество амуниции, то сегодня на рынке даже за деньги невозможно купить практически ничего. И мы фактически в ручном режиме закупаем для частично мобилизованных через размещение заказов на изготовление тех или иных приспособлений и инвентаря, амуниции. Это и спальные мешки, и медицинские препараты, потому что все сегодня на рынок ринулись и соответствующих заказов много.

И здесь цифры, которые на сегодняшний день зарезервированы исходя из принятых решений, оцениваются примерно в 400 млн рублей. Это не предел. Возможно, часть резервного фонда, который вы сегодня утвердите в законопроекте, пойдут опять на дополнительные выплаты для частично мобилизованных и поддержку членов их семей — а перечень вы прекрасно знаете», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков заявил, что вопрос единовременных выплат мобилизованным — это «вопрос не финансового плана, а вопрос больше политического решения».