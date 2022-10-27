Херсон, 27 октября 2022, 12:22 — REGNUM Тренировки отрядов территориальной обороны организованы в Херсоне, об этом сообщил 27 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Также проведены практические занятия по установке мин направленного действия, изготовлению и установке фугасов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области сообщили о формировании отрядов территориальной обороны из мужчин, которые пожелали остаться в Херсоне и в правобережных районах области.