Херсон, , 12:22 — REGNUM Тренировки отрядов территориальной обороны организованы в Херсоне, об этом сообщил 27 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«С назначенными расчетами ПТРК отрядов территориальной обороны г. Херсон организованы занятия по применению противотанковых комплексов и организации огневых позиций в городской черте», — сообщил Стремоусов.

Также проведены практические занятия по установке мин направленного действия, изготовлению и установке фугасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области сообщили о формировании отрядов территориальной обороны из мужчин, которые пожелали остаться в Херсоне и в правобережных районах области.