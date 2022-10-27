Херсон, 27 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Тренировки отрядов территориальной обороны организованы в Херсоне, об этом сообщил 27 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«С назначенными расчетами ПТРК отрядов территориальной обороны г. Херсон организованы занятия по применению противотанковых комплексов и организации огневых позиций в городской черте», — сообщил Стремоусов.

Также проведены практические занятия по установке мин направленного действия, изготовлению и установке фугасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области сообщили о формировании отрядов территориальной обороны из мужчин, которые пожелали остаться в Херсоне и в правобережных районах области.