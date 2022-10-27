Оренбург, , 12:22 — REGNUM Депутатский корпус Оренбурга на пленарном заседании 27 октября исключил депутата Сергея Попцова из состава регламентной комиссии Оренбургского городского Совета. Ранее Попцов возглавлял эту комиссию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отставка Pixabay.com

Напомним, Попцов является генеральным директором комбината школьного питания «Подросток» и проходит фигурантом по резонансному уголовному делу о поставке в образовательные учреждения под видом натуральных молочных продуктов дешевых заменителей и их аналогов. Депутат находится под домашним арестом до 19 января. На заседании горсовета он не присутствовал.

В регламентной комиссии городского совета Сергея Попоцова сменит Дмитрий Пупынин. Он же станет председателем комиссии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге глава комбината школьного питания отправлен под домашний арест