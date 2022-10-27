Оренбург, 27 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Депутатский корпус Оренбурга на пленарном заседании 27 октября исключил депутата Сергея Попцова из состава регламентной комиссии Оренбургского городского Совета. Ранее Попцов возглавлял эту комиссию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, Попцов является генеральным директором комбината школьного питания «Подросток» и проходит фигурантом по резонансному уголовному делу о поставке в образовательные учреждения под видом натуральных молочных продуктов дешевых заменителей и их аналогов. Депутат находится под домашним арестом до 19 января. На заседании горсовета он не присутствовал.

В регламентной комиссии городского совета Сергея Попоцова сменит Дмитрий Пупынин. Он же станет председателем комиссии.