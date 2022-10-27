Уфа, , 12:33 — REGNUM Более девяти млрд рублей инвестиций было направлено в 2022 году на развитие энергетики в Башкирии. Об этом заявил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на пленарном заседании «Развитие электроэнергетический инфраструктуры в условиях внешних вызовов», которое проходило в рамках Российского энергетического форума, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Электроэнергетика © AKuptsova

Назаров напомнил, что в республике сейчас работают 40 электростанций, которые входят в состав Единой энергетической системы России. Их суммарная мощность составляет 5,5 гигаватт, при этом на долю тепловых электростанций приходится свыше 94%, а остальное генерируют гидроэлектростанции (4,1%) и возобновляемые источники энергии (1,7%).

Премьер-министр Башкирии напомнил, что в 2021 году электростанции Башкирии выработали почти 2,5% всей энергии в России. В республике продолжают обновлять генерирующие мощности.

«Объем инвестиций в республиканскую генерацию в этом году превысил девять млрд рублей. Не сомневаюсь, что наши энергетические компании смогут выполнить инвестиционные планы на ближайшую пятилетку. Объем вложений в их рамках превышает 32 млрд рублей. Серьезные планы — по развитию электросетевой инфраструктуры», — приводит пресс-служба слова чиновника.

Он сообщил, что в Благовещенском районе намерены создать новый центр питания 110 киловольт, а в Иглинском районе — новую подстанцию 110 киловольт.

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