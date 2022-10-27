Вашингтон, 27 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Помощь киевскому режиму превратилась для президента США Джо Байдена в новую проблему. Единство поддерживающей Киев коалиции оказалось под угрозой, пишет главный корреспондент Белого дома Питер Бейкер в статье для The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По его словам, в США приближаются промежуточные выборы, исход которых повлияет на политику Вашингтона в отношении Киева, а перед европейцами маячит перспектива холодной зимы. Единство западных стран оказалось на грани.

На раскол внутри США указывает письмо 30 конгрессменов-демократов Байдену, в котором они призывают перейти к переговорам с Москвой для прекращения конфликта. Письмо отозвали, но оно стало предупреждением, явившим усталость после восьмимесячного спонсирования Киева за счёт налогоплательщиков в США.

Бейкер также напомнил о заявлении лидера республиканского меньшинства палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, в котором тот пригрозил меньше помогать Киеву, если победят республиканцы.

«Несколько следующих недель станут для Байдена решающими, так как многочисленные опросы указывают на усталость американцев от этой войны на истощение», — говорится в статье.

Бейкер отмечает и рост напряжённости за океаном. Наступление холодов разделило европейских союзников относительно конфликта на территории б. УССР.

«Германия, Франция и Италия, в отличие от стран бывшего СССР, считают невозможным сценарий поражения России», — пишет Бейкер.

Противостояние на территории б. УССР всё больше напоминает «американскую авантюру». Вклад США в отправку Киеву военной техники и денег перевесил суммарный вклад остальных союзников. Поток вооружений из США, Британии и Польши сильно не соответствует потоку от остальной Европы.

«Это поднимает вопрос о том, не замедляют ли некоторые страны поставки, чтобы ускорить процесс переговоров», — отмечает автор.

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