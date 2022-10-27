Донецк, 27 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Отмечается, что обстрел Зайцево со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 11:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Германии всё большее число военнослужащих хотят уволиться.