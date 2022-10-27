Даниловский район, Волгоградская область, , 12:19 — REGNUM Обвинение в совершении ДТП, в результате которого погиб 15-летний подросток, предъявлено 35-летнему жителю города Михайловка Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Школьник погиб летом 2022 года — его на улице Центральной станицы Сергиевская Даниловского района сбил попутный автомобиль, когда он двигался на велосипеде по правому краю проезжей части. С места преступления злоумышленник скрылся.

Спустя некоторое время подозреваемый самостоятельно обратился в правоохранительные органы. Выяснилось, что в тот день он управлял своим ВАЗ-21 099 в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда он содержится под стражей.