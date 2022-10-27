Якутск, 27 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Перечень снаряжения, который сделает службу более комфортной для бойцов спецоперации в защиту Донбасса, дополнили в Якутии. Мобилизованных в том числе будут обеспечивать фильтрами для воды, бензопилами, громкоговорителями, палатками и генераторами, сообщили 27 октября в оперштабе республики.

Александр Куликов ИА REGNUM Обучение мобилизованных на полигоне

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«Будет обеспечено выделение из республиканского резерва материальных ресурсов», — сообщил на брифинге руководитель Госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков.

Решение принято на основании заявки военного комиссариата. Необходимую экипировку отправят участникам специальной операции в защиту Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии утверждён перечень из 41 наименования дополнительной экипировки для бойцов. Приобретать всё необходимое будут на средства материального резерва региона.