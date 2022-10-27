Кабул, 27 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Граждане Афганистана могут получить российскую визу в Иране и Пакистане, говорится в заявлении посольства России в Кабуле.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Дипмиссия пока не оказывает консульские услуги в Афганистане. Консульские услуги были приостановлены посольством после теракта террориста-смертника перед зданием миссии в Кабуле в сентябре.

О сроках возобновления работы консульских служб России в Афганистане пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения погибли два российских дипломата и несколько граждан Афганистана. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за это нападение.

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