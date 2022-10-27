Санкт-Петербург, 27 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. За счёт взимания платы за пользование парковочным пространством в бюджет Санкт-Петербург за девять месяцев 2022 года поступило более 540 млн рублей. Об этом заявил 27 октября заместитель председателя городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Паркомат

На территории Центрального района Петербурга платные парковки находятся на 211 улицах, это более 16 тыс. мест., охвативших весь район целиком. Помимо этого платить за парковку вскоре придётся и на всех улицах Адмиралтейского района.

«За девять месяцев этого года более 540 млн поступило в бюджет Санкт-Петербурга. Хочется особо отметить, что деньги поступают напрямую в бюджет Санкт-Петербурга, минуя любые коммерческие или иные организации», — заявил Ваньчков.

Заместитель главы комтранса подчеркнул, что платные парковки благоприятно влияют на автомобильный трафик. Сокращается время приезда служб экстренного реагирования. К тому же петербуржцы перестали парковаться вторым рядом.