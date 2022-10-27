Бердск, Новосибирская область, 27 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Депутаты горсовета Бердска на сессии 27 октября проголосовали за досрочную отставку мэра Евгения Шестернина. Обязанности главы города сейчас исполняет его заместитель по городскому хозяйству Владимир Захаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Напомним, что ранее стало известно о назначении Евгения Шестернина на пост министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

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Также депутаты обсудили вопрос об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Бердска.

Приём документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы города будет производится с 6 февраля 2023 года по 17 февраля 2023 года.