Москва, 27 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Граждане РФ выбрали профессию дворника в качестве наиболее нежелательной для своих детей. Об этом сообщает портал «Мослента» со ссылкой на результаты опроса образовательной компании MAXIMUM Education.

Цитата из к /ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Дворник

Так, «нежелательный» список возглавила профессия дворника (13% голосов). В тройку лидеров также попали профессии разнорабочего (11% голосов) и санитара (9,5% голосов). «Самой непривлекательной творческой специальностью для своих детей родители посчитали карьеру художника и актера. В список попали работы официанта, водителя, курьера, администратора и парикмахера (9% голосов)», — сказано в исследовании.

В то же время самой желательной профессией для детей признана специальность из IT-сферы (29% голосов).