Газа, Палестина, 27 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Военные корабли ВМС Израиля провели рейд у побережья сектора Газа. Об этом сообщает Quds.

Israel Defense Force Боевые корабли ВМС Израиля

По данным журналистов, утром 27 октября израильскими военными было задержано рыболовецкое судно, отдалившееся от побережья Газы на несколько километров.

Израильские военные применили боевое оружие, чтобы принудить экипаж судна остановиться. В результате рейда были задержаны восемь палестинцев, судно было отбуксировано в порт Ашдод.

По информации журналистов, израильские власти подозревают задержанных палестинцев в перевозке оружия и других запрещённых грузов.