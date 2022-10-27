Москва, , 12:12 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг телеведущей Ксении Собчак, отметив, что «борциня с лицемерием настолько лицемерна».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна», — написала Захарова в телеграм-канале.

По ее словам, Собчак «полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны?» и теперь департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы «за неё ответило — гражданство Израиля».

«Представляю, как сейчас покрылись испариной все, кто через её ресурсы продвигал заказные материалы, в том числе и в отношении государства, госслужащих и т.д. Это уже не чёрный пиар или шантаж. Тут посерьёзнее «делишки», — заключила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак въехала на территорию Литвы по израильскому паспорту.

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