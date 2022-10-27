Москва, 27 октября 2022, 12:12 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг телеведущей Ксении Собчак, отметив, что «борциня с лицемерием настолько лицемерна».
По ее словам, Собчак «полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны?» и теперь департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы «за неё ответило — гражданство Израиля».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак въехала на территорию Литвы по израильскому паспорту.
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