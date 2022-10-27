Красноярск, 27 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Очередной авиарейд по проверке предприятий по добыче рассыпного золота прошел на севере Красноярского края. Оперативная группа обследовала два лицензионных участка, которые располагаются в районе рек Мина, Крутезьма и Танойба. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Цитата из к/ф «Территория». реж Александр Мельник. 2014. Россия Золотодобыча

«Визуальный осмотр территории показал, что река Мина сильно помутнела. Специалисты на месте проверили предприятие, добывающего в этом районе драгоценный металл. При обследовании установлено, что из дренажной канавы происходит сброс сточных вод в реку. В месте загрязнения были отобраны пробы сточной и природной воды. Результаты будут направлены в прокуратуру», — указано в сообщении.

Кроме того, проведено авиаобследование 15 лицензионных участков и 15 водных объектов на территории Эвенкийского муниципального района.

«Такие облеты мы будем проводить до завершения сезона работ на золотодобывающих предприятиях. Проверено уже 74 водных объекта и 77 лицензионных участков. Нарушения выявлены в отношении 13 недропользователей. Информация передана в органы прокуратуры для привлечения их к ответственности», — сказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского краяПавел Борзых.

Как сообщалоИА REGNUM, объёмы золотодобычи выросли в Якутии по итогам девяти месяцев 2022 года. Рост составил 3,1%.

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