Пенза, 27 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Брифинг об особенностях призыва граждан на военную службу в ноябре–декабре 2022 года провел военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Министерство обороны Российской Федерации Призывники

Осенний призыв в 2022 году продлится с 1 ноября до 31 декабря. По словам военкома, на срочную службы сроком один год призовут около 1 тыс. пензенцев. Повестки будущим призывникам будут вручать по месту жительства, работы или учебы. Впервые отсрочку от срочной службы предоставят представителям IT-профессий. Направлять в зону проведения специальной военной операции срочников не будут, заверил Сурков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 ноября по 31 декабря 2022 года призовут на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, в количестве 120 000 человек.

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